Fatih Terim: Paranız var ama aklınız yoksa bir işe yaramaz

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Türk futbolunun efsaneleri Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Spor Zirvesi’nde bir araya geldi. Panelde 3 efsane isim büyük bütçelelerde kurulan kadrolara rağmen Avrupa’da düşük takımlar karşısında alınan olumsuz sonuçlar ve futbolda başarı için paranın mı yoksa futbol aklının mı önemli olduğu şeklinde yöneltilen soruya şu yanıtı verdiler:

AVRUPA İLE ARADAKİ FARK ÇOK AÇIK

Fatih Terim: “Ülkemizde oynadığımız futbolla, Avrupa’daki rakiplerimiz arasında fark çok açık. Arada bir sürpriz sonuçlara hiçbir itirazım yok ama Avrupa da, Türkiye’deki gibi istikrar bekler. Para olup, aklınız yoksa bir işe yaramaz. Aklınız var da paranız yoksa o da bir işe yaramıyor. İkisini de çok doğru kullanmak gerekiyor. Eğer ilki işe yarasaydı, dünyanın en büyük zenginleri dünyanın en büyük takımlarını alırlar, istediklerini yaparlar ve başarılı olurlar. PSG, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamıyor.”

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ÇOK PARA BAŞARIYI GARANTİ ETMEZ

Şenol Güneş: “Çok transfer yapmak, çok para harcamak başarıyı garanti etmez. Para bir araçtır. Asıl amaç futbol oynamak, futbolcu yetiştirmektir. Fransa’da PSG’nin parası çokken, Monaco ve Lille şampiyon oldu. İngiltere’de Leicester şampiyon oldu. Üretim de olmalı yarışma da olmalı. Bunu yapan Barcelona üretmiyor mu? Kulüplerin borçlanarak yarışması sağlıksız bir durumdur, doğru da değildir. Parayı yarıştırmıyoruz, futbolcuları yarıştırıyoruz. Parayı akıllı kullanmak kulüpleri başarıya götürür.”

BU BÜTÇELERİ KALDIRMAK ZOR

Mustafa Denizli: “Futbolda başarının ciddi bütçelerle doğru orantılı olmadığını görürsünüz. En iyileri bir araya getirerek başarılı olamazsınız. Türkiye bugün harcadığı paranın onda birini futbol olarak geri alamıyor. Böyle bir ligin tadı kalmıyor. Türkiye ligi, aşağıdakilerin ve yukarıdakilerin ligi. Türkiye’de büyük kulüplerimiz dahil, bu bütçelerin kaldırılması mümkün değil. Şartlar böyle devam ettiği sürece, başarı beklemek de mümkün değil. F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray’ın harcadığı bütçelere bakın, oynanan futbola bakın.”