Fatih Terim, Panathinaikos taraftarıyla ilk kez buluştu! Önce övgü sonra tepki: 'Alkış ve şiddetli protesto!'

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Teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Lig devi Panathinaikos ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmasının ardından Atina'ya gitmişti. Deneyimli çalıştırıcı, Panathinaikos'un basketbol takımının EuroLeague'de Kızılyıldız ile karşılaştığı maçı izlemek için OAKA'daki yerini aldı.

Taraftarlar tarafından alkışlanan Terim, daha sonra başantrenör Ergin Ataman ile sarıldı ve saha kenarındaki yerine geçti. Panathinaikos taraftarları Fatih Terim'e destek vermelerinin ardından futbol kulübünün sahibi Giannis Alafouzos'a tepki gösterdi.

Yunan basını, Fatih Terim'in taraftarlarla ilk buluşmasını manşetlerine taşıdı. İşte Terim'in OAKA'daki anları sonrasında Yunan basınına yansıyanlar;

"ATAMAN VE TERİM, SAMİMİ ŞEKİLDE SARILDI"





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Kathimerini: "Fatih Terim, OAKA'da alkışlandı!"

"Ergin Ataman, Kızılyıldız ile oynanacak maçı izlemeye gelen ve yakın dostu olan futbol takımının yeni teknik direktörü Fatih Terim'i ağırladı. Başlangıç saatine 30 dakika kala OAKA'ya giriş yapan Terim, taraftarlar tarafından alkışlandı. Ataman ile Terim, samimi bir şekilde sarıldı."

"TERİM'E SICAK KARŞILAMA, ALAFOUZOS'A JOVANOVIC PROTESTOSU"





ERT: "Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, basketbol takımının Kızılyıldız'a karşı oynadığı maç için OAKA'daki yerini aldı. Saha kenarında oturan Terim'i fark eden taraftarlar, tecrübeli teknik adama sıcak bir karşılama yaptı. Ancak daha sonra Panathinaikos Futbol Kulübü'nün sahibi Giannis Alafouzos'a tepki gösteren tezahüratlarda bulundu. Protestonun nedeni ise eski teknik direktör Ivan Jovanovic'in aniden görevden alınması olarak anlaşıldı."

"FATİH TERİM'E ALKIŞ, ALAFOUZOS'A ŞİDDETLİ TEPKİ"





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Eeleftheria: "Fatih Terim, Panathinaikos ile Kızılyıldız arasında oynanacak olan maç için OAKA'da yer aldı. Terim, beklendiği gibi OAKA'yı dolduran taraftarların alkışını aldı ve vatandaşı Ergin Ataman ile samimi bir şekilde kucaklaşarak saha kenarındaki yerine geçti. Fatih Terim'e destek veren taraftarların yanı sıra bazı taraftarların da önceki teknik direktör Ivan Jovanovic'in gönderilmesinden ötürü futbol kulübünün sahibi Giannis Alafouzos'u şiddetle protesto ettiği görüldü."