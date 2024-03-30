Fatih Terim milli maçlara vurgu yaptı: Çok dikkatli olmalıyız

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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, PAOK maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Lider AEK'nın 3 puan gerisinde bulunan Panathinaikos'ta Fatih Terim, PAOK'u çok iyi tanıdıklarını belirtirken "PAOK'u çok iyi tanıyoruz. Aynı şekilde onlar da bizi tanıyor. Bu maç kendi evimizde oynanacak ve taraftarlarımız yanımızda olacak. Her şeyden önce iyi bir oyunla kazanmak istiyoruz. PAOK çok iyi takım ama bizim de hedeflerimiz var. Olimpiakos maçından önce ortada 30 puan var demiştim. Şimdi 27 puan kaldı. Şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Pes etmeyen, savaşan ve taraftarlarını mutlu etmek için elinden gelenin en iyisini yapan bir takım görmek istiyorum. Herkes Panathinaikos ile gurur duymalı" diye konuştu.

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"ELBETTE KOLAY BİR ŞEY DEĞİL"

Milli ara sonrasındaki çalışmalara değinen Fatih Terim, "Gerçek şu ki elimizde çok fazla oyuncu yoktu ama elimizdekilerle uygun hazırlığı yaptık. Ayrıca lige uzun bir ara verildi, bu doğru. Kulübün ikinci takımıyla antrenman niteliğinde bir hazırlık maçında karşılaştık. Milli takımlardan dönen oyuncular konusunda çok dikkatli olmalıyız çünkü büyük bir boşluk var. Çok sayıda eksik olması nedeniyle antrenmanları verimli olacak şekilde düzenlemeye çalıştık. Vurguladığım gibi sezonun bu noktasında dikkatli olmak zorundaydık. Bu kadar çok eksik varken antrenmanların ritmini olması gereken yerde tutmak ve bu noktada yönetmemiz gereken yoğunluğu göz önünde bulundurmak elbette kolay bir şey değil. Bu yüzden oyunculara göz kulak olmaya ve aynı zamanda geliştirilmesi gereken bazı şeylerin üzerinden geçmeye çalıştık." açıklamasını yaptı.