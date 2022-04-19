Fatih Terim, Mehmet Yalçınkaya'nın çağrısına karşılık verdi

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MasterChef juri üyesi Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde Spor Arena YouTube kanalında Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtlamıştı.

Galatasaray'a olan tutkusuyla bilinen Mehmet Şef, Fatih Terim'e olan sevgisi, MasterChef ve daha fazlasıyla ilgili açıklamalarda bulunurken deneyimli teknik adama da çağrı yapmıştı.

Terim'e davette bulunan Yalçınkaya, "Hocam yemeğe gelecekti, bir aksilik oldu, hastalandı. Ona çok güzel bir yemek yapacaktım, Ramazan'dan sonra hocamızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Terim, bu çağrıya karşılık verirken Yalçınkaya, "Sevgili hocam, hoş geldiniz. Çok mutlu olduk" açıklamasını yaptı.

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