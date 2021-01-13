Fatih Terim: "Mayısta hem sözüm hem kontratım bitiyor"

Derbi öncesi yorucu bir mücadele olduğunu belirten Terim, "İki taraf için de zor maç oldu. Malatyaspor'u tebrik ederim, kazanabilirlerdi. Bizim için geç oldu, güç oldu ama oldu. Oyuncularımı kutlarım. Derbi maçı öncesi bu kadar yorulmadan, ekstra mücadele etmeden kazanmak isterdik. Sonuçta cuma günkü kura çekiminde varız. Saat gece yarısı 00:00, ağır mesaideyiz. Daha uçağa binip İstanbul'a gideceğiz. Ligin yoğun olduğu ortamda bir de kupa yoğun günler yaşatıyor." dedi.

"MAYISTA HEM SÖZÜM HEM KONTRATIM BİTİYOR"

Kendini yalnız hissettiğini belirten Terim, "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. herkes konuşurken, ben de açıkladım. Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten mayısta hem sözüm hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Terim, "Motivasyonunuz etkileniyor mu?" sorusuna ise "Bu kadar yeter" şeklinde yanıt verdi.

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