Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer sürecini anlattı: Sürpriz değildi

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A Milli Takım ve Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında Fatih Terim'den değerlendirme geldi.

Portekiz basınından O'Jogo'ya röportaj veren Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreci hakkında bilgiler verdi.

"TÜM ANTRENÖRLERİN SAHİP OLMAK İSTEDİĞİ BİR OYUNCU"

"Kerem, tüm antrenörlerin sahip olmak isteyeceği türden bir oyuncu. Oyunların kilidini açacak kadar yetenekli. Ve duran toplarda çok etkili. Onun gibisi çok az. Galatasaray'da dört yıl oynadı ama kendini bundan çok daha fazla geliştirdi. Farklı tipte bir oyuncuya dönüştü. Tüm zor anlarda inisiyatif aldı, Galatasaray taraftarı onu birçok maçın sonunda hep tribüne çağırarak alkışladı"

GALATASARSAY'A TRANSFER SÜRECİ

"Kerem, Türkiye'de futbolcu olmak isteyen birçok genç için çok önemli bir örnek. Yüreğinde futbolcu olma hayali olan herkese ilham verecektir. Türkiye'de profesyonel futbolun en alt seviyesi olan dördüncü kademeden, Türkiye'nin en büyük kulübüne sıçradı Kerem. Bu hikayenin başında antrenör arkadaşımla yaptığım bir konuşma var. Meslektaşım o yıl Kerem'in antrenörüydü... Beni aradı ve şöyle dedi: 'Takımımda çok yetenekli bir oyuncu var ama o ancak sizin elinizde yıldız olabilir.' Buradan kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kerem'i hemen gördük ve çok beğendim. Asistanlarımdan onunla sürekli iletişim halinde olmalarını istedim."

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"ÖZEL BİR GELİŞİM YAŞADI"

"Onu o sezon sonunda Galatasaray'a getirdik ve bunu hiçbir transfer ücreti ödemeden başardık. Daha sonra kariyerinde ilk kez Süper Lig'de forma giydi. Onu adım adım Türk futbolunda yükseltmek istiyordum ve zamanla forma giyme süresini artırmak planlandı. "İlerleyen yıllarda kendisine hem Galatasaray hem de Türk milli takımı için çok önemli bir oyuncu olacağını söyledim. Ancak sabırlı olması ve yeteneklerinin farkında olması gerekiyordu. Özel bir gelişim yaşadı. Onun adına çok mutluyum, onunla çok gurur duyuyorum"

"AVRUPA'NIN EN İYİ KANAT OYUNCULARINDAN"

"Kerem fedakar bir oyuncudur. Sürekli gol fırsatları yaratmayı başarıyor, bunu Galatasaray'daki rakamlarına baktığınızda da rahatlıkla görebilirsiniz. Estadio da Luz'un ona tezahüratlarını şimdiden duyabiliyorum. Benim için Benfica'ya transfer olması sürpriz değil çünkü kendisi Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri. Bunu yakında göreceksiniz."

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"HER ZOR ANDA İNİSİYATİF ALIRDI"

"Takımın en gençlerinin her zaman yardıma başvurduğu biriydi, her zor anda inisiyatif alırdı. Tüm bunları sahada yaptıklarıyla da yönetmeyi biliyordu. Benfica çok özel bir oyuncu transfer etti."