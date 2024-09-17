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Fatih Terim: Kerem Aktürkoğlu'nu yakında tüm Avrupa da görecek

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#Galatasaray#Fatih Terim#Kerem Aktürkoğlu
Fatih Terim: Kerem Aktürkoğlunu yakında tüm Avrupa da görecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 07:00

G.Saray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Benfica’ya transfer olan eski öğrencisini Portekiz basınına anlattı.

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Fatih Terim, Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olarak Portekiz basınından O’Jogo’ya verirken milli oyuncu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Kerem’in Benfica’ya transfer olmasının kendisi için sürpriz olmadığını belirten deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

KENDiNi ÇOK GELiŞTiRDi

“Benim için Benfica’ya transfer olması sürpriz değil çünkü kendisi Avrupa’nın en iyi kanat oyuncularından biri. Bunu yakında göreceksiniz. Kerem, tüm antrenörlerin sahip olmak isteyeceği türden bir oyuncu. Oyunların kilidini açacak kadar yetenekli. Ve duran toplarda çok etkili. Onun gibisi çok az. Galatasaray’da 4 yıl oynadı ama kendini bundan çok daha fazla geliştirdi. Farklı tipte bir oyuncuya dönüştü. Tüm zor anlarda inisiyatif aldı, Galatasaray taraftarı onu birçok maçın sonunda hep tribüne çağırarak alkışladı.

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GENÇLER iÇiN ÖRNEK 

Kerem Aktürkoğlu’nun Türkiye’de futbolcu olmak isteyen birçok genç için çok önemli bir örnek olduğunu da belirten Terim sözlerini şöyle sürdürdü: “Yüreğinde futbolcu olma hayali olan herkese ilham verecektir. Kerem fedakar bir oyuncudur. Sürekli gol fırsatları yaratmayı başarıyor, bunu Galatasaray’daki rakamlarına baktığınızda da rahatlıkla görebilirsiniz. Estadio da Luz’un ona tezahüratlarını şimdiden duyabiliyorum”

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#Galatasaray#Fatih Terim#Kerem Aktürkoğlu

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