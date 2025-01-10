Fatih Terim: Kariyerimde böylesini görmedim

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Al Ahli'ye 3-2 mağlup olan Al Shabab'ta teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

Daha fazla çalışmalıyız. Oyun şeklimizi, zihniyetimizi, gerekirse oyuncuları değiştirmeye ihtiyacımız var.

ÇOK FAZLA HATA YAPTIK

Antrenörlük kariyerim boyunca ilk 60 dakikalık bölüm gibi bir şey görmedim. Üçten fazla gol yiyebilirdik. Ondan sonra beraberliği de bulabilirdik. Bireysel ve kolektif olarak çok fazla hata yaptık. Daha fazla çalışmalıyız. Oyun şeklimizi, zihniyetimizi, gerekirse oyuncuları değiştirmeye ihtiyacımız var.