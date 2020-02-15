MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFatih Terim kararını verdi: Adem Büyük sahada, Radamel Falcao kulübede
GeriFutbol Fatih Terim kararını verdi: Adem Büyük sahada, Radamel Falcao kulübede
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 15.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Fatih Terim kararını verdi: Adem Büyük sahada, Radamel Falcao kulübede

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih Terim kararını verdi: Adem Büyük sahada, Radamel Falcao kulübede

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sakatlığı geçmesine rağmen Yeni Malatya karşısında yedek soyunacak.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'da sakatlığını atlatan Falcao, Süper Lig’de yarın oynanacak BtcTurk Yeni Malatya maçında yedek soyunacak.

Teknik direktör Fatih Terim, Kolombiyalı futbolcunun yokluğnda HES Kablo Kayseri, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanya maçlarında santrfor oynayıp 5 gol atan Adem’i ilk 11’de sahaya sürecek.

Falcao ise gerekli görüldüğü taktirde sonradan oyuna alınacak. Terim böylelikle hem Adem’in hakkını teslim etmiş olacak hem de Fenerbahçe derbisi öncesi Falcao’yu riske etmeyecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Kolombiyalı futbolcuyu Kadıköy’deki derbide ilk 11’de oynatmayı planlıyor.

Fatih Terim kararını verdi: Adem Büyük sahada, Radamel Falcao kulübede

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle