Fatih Terim kararını verdi: Adem Büyük sahada, Radamel Falcao kulübede

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'da sakatlığını atlatan Falcao, Süper Lig’de yarın oynanacak BtcTurk Yeni Malatya maçında yedek soyunacak.

Teknik direktör Fatih Terim, Kolombiyalı futbolcunun yokluğnda HES Kablo Kayseri, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanya maçlarında santrfor oynayıp 5 gol atan Adem’i ilk 11’de sahaya sürecek.

Falcao ise gerekli görüldüğü taktirde sonradan oyuna alınacak. Terim böylelikle hem Adem’in hakkını teslim etmiş olacak hem de Fenerbahçe derbisi öncesi Falcao’yu riske etmeyecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Kolombiyalı futbolcuyu Kadıköy’deki derbide ilk 11’de oynatmayı planlıyor.





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