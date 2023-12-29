Fatih Terim izledi, Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Kızılyıldız'ı devirdi

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THY Euroleague 17. hafta maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, evinde Kızılyıldız'ı 82-65 mağlup etti. Üst üste 4. maçını kazanan Yunan devi 10. galibiyetini alırken Sırbistan temsilcisi 11. kez parkeden yenilgiyle ayrıldı.

FATİH TERİM MAÇI İZLEDİ

Panathinaikos futbol takımının yeni teknik direktörü Fatih Terim, mücadeleyi yerinden takip etti. OAKA'ya girişte taraftarlardan alkış alan Terim, Ergin Ataman'la buluştu ve ortaya samimi görüntüler çıktı. Fatih Terim, galibiyetin ardından da Ataman'ı tebrik etti.