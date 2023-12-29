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Fatih Terim izledi, Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Kızılyıldız'ı devirdi

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#Euroleague#Fatih Terim#Ergin Ataman
Fatih Terim izledi, Ergin Atamanın Panathinaikosu Kızılyıldızı devirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 00:13

THY Euroleague 17. hafta maçında Panathinaikos, Kızılyıldız'ı 82-65 mağlup etti. Panathinaikos futbol takımının yeni teknik direktörü Fatih Terim, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı basketbol takımının maçını salonda takip etti. İki Türk hoca, maç öncesi bir araya geldi.

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THY Euroleague 17. hafta maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, evinde Kızılyıldız'ı 82-65 mağlup etti. Üst üste 4. maçını kazanan Yunan devi 10. galibiyetini alırken Sırbistan temsilcisi 11. kez parkeden yenilgiyle ayrıldı.

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FATİH TERİM MAÇI İZLEDİ

Panathinaikos futbol takımının yeni teknik direktörü Fatih Terim, mücadeleyi yerinden takip etti. OAKA'ya girişte taraftarlardan alkış alan Terim, Ergin Ataman'la buluştu ve ortaya samimi görüntüler çıktı. Fatih Terim, galibiyetin ardından da Ataman'ı tebrik etti.

Fatih Terim izledi, Ergin Atamanın Panathinaikosu Kızılyıldızı devirdi

 

 

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#Euroleague#Fatih Terim#Ergin Ataman

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