Fatih Terim ile tercüman arasında basın toplantısına damga vuran diyalog! İtalyanca tebrik...

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Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu son hafta maçında yarın deplasmanda Lazio ile karşı karşıya gelecekleri maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

1 saati geçen basın toplantısında birçok konuya değinen deneyimli teknik adam, toplantıda İtalyanca çeviriyi yapan tercüman Nazlı Birgen’i de kutladı.

Basın toplantısının bitişinde İtalyanca konuşan Fatih Terim, toplantı süresi boyunca tercüman Nazlı Birgen’in eksiksiz çeviri yaptığını belirterek "Vallahi süpersin, tebrik ederim, eksiksiz hiç kolay bir şey değil. Bravo tebrik ederim." sözleriyle kutladı.

Fatih Terim, son olarak tercüman Nazlı Birgen'le hatıra fotoğrafı çektirdi.