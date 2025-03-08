Fatih Terim ile Cristiano Ronaldo yenişemedi! Dev maçta 4 gol, 1 kırmızı kart...

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Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 24. haftasında Al-Nassr ile Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab kozlarını paylaştı.

Derbi maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

TERİM'İN ÖĞRENCİLERİ ÖNE GEÇTİ

Konuk ekip Al-Shabab, 44. dakikada Hamdullah’ın attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

5 DAKİKADA GERİ DÖNÜŞ

Stefano Pioli'nin öğrencileri ise 45+2’de Yahya ve 45+7’de Ronaldo’nun attığı gollerle geri dönerek devreye 2-1 üstün girdi.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Karşılaşmanın 52. dakikasında Al Nassr forması giyen Muhammed el-Fetil, kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Son sözü 67. dakikada Al Shwirekh söyledi ve skora denge geldi. Kalan dakikalarda ise gol sesi çıkmadı.

Al-Shabab bu skorla 40 puanla 6. sırada kalırken, Al-Nassr puanını 48'e çıkardı ve 4. sırada yer aldı.

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TERİM'İN KARNESİ

71 yaşındaki teknik adam Suudi ekibiyle ligde 12 toplamda ise 13. maçına çıktı. Bu süreçte 6 kez galibiyet sevinci yaşayan Terim'in öğrencileri, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

RONALDO ATMAYA DEVAM EDİYOR

Yıldız futbolcu, ayrıca 30 yaşından önceki ve sonraki gol sayılarını da bu maçla eşitledi. Ronaldo, 30 yaşından önce 463 gol kaydetmişti. Portekizli futbolcu Al-Shabab maçıyla 30 yaşından sonra da 463 gole ulaştı.