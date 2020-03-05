'Fatih Terim ile Arda Turan'ı bir kuaför barıştırdı'

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Galatasaray ile Başakşehir maçının başlama düdüğünden önce herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşanmış ve o dönem Başakşehir forması giyen Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in elini öpmüştü.

Günlerce konuşulan bu görüntü sonrası devre arasında Fatih Terim, Başakşehir'den ayrılan Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi için deyim yerindeyse yönetimi karşısına almış ve ipler kopma noktasına gelmişti. Sonuç olarak Arda Turan transferi gerçekleşmedi ama Fatih Terim ile Arda Turan'ın nasıl barıştığına dair bir detay ortaya çıktı.

Hürriyet yazarı Tahir Kum, bugünkü yazısında Arda Turan ile Fatih Terim'in arasını bir kuaförün yaptığını ifade etti.

Tahir Kum'un yazısındaki Arda Turan-Fatih Terim kısmı şu şekilde:

"Bu hafta ne öğrendim? Kuaförlerin sadece saç yapmakla kalmayıp, insanların da arasını yaptığını! Düşünebiliyor musunuz, Fatih Hoca ile Arda’nın arasının nereden nereye geldiğini!"

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