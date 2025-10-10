×
Fatih Terim için yeni iddia! İlk yenilgide görev yakın...

Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 19:58

Son olarak Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı'nın başına geçmeye yakın olduğu iddia edildi.

Son olarak Suudi Pro Lig kulübü Al Shabab'ı çalıştıran Galatasaray ve A Millî Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Çek basınından iSport'ta yer alan habere göre; Fatih Terim, Çekya Millî Takımı'nın teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

BİRLİKTE ÇALIŞMIŞLARDI

Haberde; Çekya'nın olası bir Faroe Adaları mağlubiyetinde takımın başına Fatih Terim'in getirebileceği belirtildi.

Aynı zamanda Terim'in Al-Shabab'da çalıştığı süre zarfında Suudi ekibinde sportif direktörlük görevi yapan eski Çek futbolcu Pavel Nedved'in kilit isim olabileceği vurgulandı.

2 İSİM DAHA LİSTEDE

Fatih Terim'in dışında Çekya U21 Milli Takımı'nın teknik direktörü Michal Bilek, Çek ekibi FK Jablonec'te sözleşmesi devam eden Lubos Kozel'in de listede olduğu bilgisi verildi.

Al Shabab'ta 23 karşılaşmaya çıkan Terim, 1.74'lük puan ortalaması elde etti. Tecrübeli teknik adam, Al Shabab'dan önce ise Yunanistan Süper Lig ekibi Panathinaikos'u çalıştırmış ve orada ise 1.85 puan ortalaması yakalamıştı.

