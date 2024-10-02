Fatih Terim için sürpriz iddia! Yeni takımını duyurdular...

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Geçtiğimiz sezon Panathinaikos'u çalıştıran ve alınan kötü sonuçların ardından Yunan ekibinin yöneticileriyle beraber ayrılık kararı alan Fatih Terim'in yeni durağının Azerbaycan olacağı ileri sürüldü.

Azeri basınından Sportinfo.az'ın haberine göre; Neftçi Bakü, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'i takımın başına getirmenin hesaplarını yapıyor.

Takımın son dönemde aldığı Kötü kötü sonuçlardan rahatsız olan Neftçi Bakü yönetiminin, yakın zamanda Fatih Terim ile bir araya geleceği ve görüşmeleri resmiyete dökeceği kaydedildi.

MAAŞ DETAYI

71 yaşındaki teknik adamın Azerbaycan'da takım çalıştırmaya sıcak baktığı aktarılırken, Mevcut şartlar altında Fatih Terim'in maaşını karşılayacak en potansiyelli takımın Neftçi olduğu detayı paylaşıldı.

Roman Grygorchuk yönetimindeki Azerbaycan ekibi, 10 takımlı liglerinde çıktığı 8 maçta 5 beraberlik 3 de yenilgi alarak 8. sırada bulunuyor.