Fatih Terim hedefi belirledi: '70 puanla zafere ulaşırız'

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray, ligde üst üste ikinci sezondur 20. hafta sonunda 36 puan toplayarak ilginç bir istatistiğe imza attı. Sarı kırmızılı takım geçen sezon da 21. haftaya 36 puanla girmiş ve sezon sonu 69 puanla şampiyon olmuştu.

RAKİBİ ÇOK AMA AVANTAJI VAR

G.Saray’ın bu sezon zirve yarışında rakibi çok olsa da, geçen yıla göre çok önemli bir avantaja sahip. Geçen sezon 21. haftada lider Medipol Başakşehir ile puan farkı 8 olan sarı kırmızılılar bu kez zirvenin 5 puan gerisinde. Oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde geçen sezon yaptıkları çıkışı anlatan teknik direktör Fatih Terim’in, “Geçen yıldan daha iyi durumdayız çünkü liderle aramızda sadece 5 puan fark var. Önümüzdeki 14 maçta 34 puan alıp toplamda 70 puana ulaşırsak şampiyonluk kupası yine bizim olur” dediği belirtildi.





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