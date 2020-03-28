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Haber Giriş: 28.03.2020 - 11:54,Son Güncelleme:/

Fatih Terim hastanede bile durmuyor!

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karantina günlerini boş geçirmiyor ve takımı takip ediyor. Oyuncularının antrenman verilerini günlük olarak talep eden Terim, ekibinden detaylı analiz raporları isteyip bunları tek tek inceliyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüsle mücadelesine hastanede karantina altında devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı, hastanedeki vaktini ise boşa harcamamaya kararlı.

66 yaşındaki teknik adam, günlük olarak oyuncularının antrenman verilerini takip ediyor. Ekibinden her gün detaylı analiz raporları isteyen Terim, tüm takımının ne yaptığını, ailelerinin sağlığındaki son durumu bilmek istiyor.

Fatih hocanın taktik analizler yapmaya da devam ettiği ve kendisini lig en kısa sürede tekrar başlayacakmış gibi hazır tutmaya çalıştığı öğrenildi. (Fanatik)

Fatih Terim hastanede bile durmuyor

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