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Fatih Terim: "Güzel bir proje olursa İtalya'ya dönebilirim"

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Terim#İtalya#Süper Lig
Fatih Terim: Güzel bir proje olursa İtalyaya dönebilirim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 23:27

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, İtalyan basınına röportaj verirken yeniden Serie A'ya dönebileceğinin mesajlarını verdi.

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Deneyimli Teknik Direktör Fatih Terim, ünlü İtalyan Gazeteci Gianluca Di Marzio'ya Dünya Kupası'nın yanı sıra İtalya'yla ilgili röportaj verdi.

İşte Fatih Terim'in Di Marzio'ya yaptığı açıklamalar:

"EN İYİSİ MESSİ, HER ŞEYİ YAPABİLİR"

Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi'nin dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Messi'de Maradona'vari bir şeyler gördüm. 3 ay önceydi. Bir röportaj verdim ve orada bana göre tarihin en iyilerini söyledim; Messi, Ronaldo, Maradona ve Pele..."Dördü arasında bir sıralama yapmam gerekirse; ilk sıraya Messi'yi koyarım, ikinci Messi, üçüncü Messi ve sonra diğerleri. Maradona muhteşem bir oyuncuydu. Ronaldo çok güçlü. Ama Messi başka bir şey. Yeşil sahada istediği her şeyi yapabilir. Messi'yi gerçekten çok seviyorum."

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"TÜRKİYE'DE İYİ İŞ ÇIKARIYOR"

Süper Lig'de Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella'nın çok iyi iş çıkardığını ifade eden Terim, "Türkiye'de birkaç iyi İtalyan antrenör var. Montella, çok iyi iş çıkarıyor. Bence iyi olmaya devam edecek. Pirlo ve Farioli'yi de beğeniyorum." şeklinde konuştu.

 "UMARIM, NAPOLİ İSTANBUL'DAKİ FİNALDE YER ALIR"

Bu sezon Serie A'da Napoli'yi desteklediğini kaydeden Fatih Terim, "Serie A'da Spalletti adına mutluyum. Harika bir arkadaşım. Ona saygı ve sevgim var. Bu yıl çok iyi gidiyor. Umarım sonuna kadar böyle götürebilir ve ligi kazanır. Napoli'yi şampiyonluk yarışında destekliyorum. Floransa benim ikinci evim ama Milan'da da çalıştım. Bu sezon Napoli'yi destekliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde 3 İtalyan takımı mücadeleye devam ediyor. İstanbul'daki finalde olmaları mümkün. Umuyorum, Spalletti ve Napoli İstanbul'daki finalde yer alır." diye konuştu.

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 "DÖNEBİLİRİM"

İtalya'dan güzel bir proje sunulması durumunda dönebileceğini söyleyen Terim, "İtalya'dan iyi bir teklif ve iyi bir proje önerilirse düşünürüm. Başka şeyler ilgimi çekmiyor." dedi.

 

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#Fatih Terim#İtalya#Süper Lig

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