Fatih Terim geri dönüyor! Vitor Pereira'nın yerine imza atmak için bugün yola çıkacak...

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A Milli Takım ile Galatasaray'ın ardından son olarak Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, 17 Mayıs 2024'te görevinden ayrılmıştı.

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Komşu'da şampiyonluk yarışı veren ancak mutlu sona ulaşamayan Fatih Terim için gündeme damgasını vuran bir iddia ortaya atıldı.

Suudi Arabistan basınının haberine göre Vitor Pereira'nın Premier Lig'den Wolves'un başına geçmesiyle birlikte hemen yeni bir teknik direktörle anlaşmak isteyen Al-Shabab, Fatih Terim'le görüşmelere başladı.

Haberin devamında Terim'e resmi teklifin yapıldığı ve kısa süre içerisinde net bir sonuca varılacağı belirtildi.

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TRT'nin haberinde ise Al-Shabab ile Fatih Terim'in prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi. Tecrübeli teknik adamın görüşmeleri sürdürmek için bugün İstanbul'dan ayrılacağı ve Suudi Arabistan'a gideceği ifade edildi.

VITOR PEREIRA'NIN ESKİ TAKIMI

Geçtiğimiz hafta İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolves'a imza atan Vitor Pereira, Al Shabab ile sözleşmesini tazminatını yeni takımının ödemesiyle birlikte feshetmişti.

Suudi Arabistan takımı, Portekizli çalıştırıcı döneminde ligde çıktığı 13 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi almış ve 23 puanla 6. basamakta yer bulmuştu.

NEFTÇİ BAKÜ İDDİALARI VARDI

Öte yandan Fatih Terim'in Panathinaikos'tan ayrılığı sonrasında Azerbaycan Süper Ligi ekibi Neftçi Bakü'nün deneyimli hocayı takımın başına getirmek istediği iddia edilmişti ancak yapılan görüşmelerden herhangi olumlu sonuç çıkmamıştı.

TERİM YÖNETİMİNDE PANATHINAIKOS NE YAPTI?

Geçtiğimiz sezon Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda son haftaya 4. sırada giren Panathinaikos'un şampiyonluk şansı kalmadı.

Takımı ikinci sırada devralan Fatih Terim, Yunan devinin başında 26 maçta 14 galibiyet, 6 beraberilk ve 6 mağlubiyet aldı. Panathinaikos bu dönemde 58 gol atıp 40 gol yedi.

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