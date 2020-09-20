Fatih Terim: "Geçen sene burada enteresan bir maç oynadık..."

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Terim, "Gönül ister ki dinlenelim, eşit şartlarda olalım ama maalesef böyle. Haftada 3 maç oynamaya alışmak lazım, o zaman Avrupa'dasınızdır, oyuncularıma da bunu söyledim. Geçen sene burada enteresan bir maç oynadık. 42 defa ceza alanına giren, 18 şut çeken falan bir takım olarak sonuç istediğimiz gibi gitmemişti. Umarım bu sefer iyi biter." dedi.