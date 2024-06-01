Fatih Terim: Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum

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Fatih Terim, Galatasaray Adası’nda katıldığı şampiyonluk kutlamasında Galatasaraylı olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Terim kutlamalarda yaptığı açıklamada “Ben Galatasaraylılığı büyük Galatasaraylılardan öğrendim. Burada büyüdüm, birçok şeyi burada öğrendim” dedi.

Fatih Terim ayrıca, “Rahmetli Metin Oktay ağabeyimizin Adana’dan babamın yanından beni alıp buraya getirmesiyle başlayan serüven, 1 ay sonra 50 yılını dolduracak. Bu camianın ferdi olmaktan her zaman gurur duydum” diye konuştu.

"SONRASI 5. YILDIZ OLACAK İNŞALLAH"

Şampiyon olursunuz, daha o zevki yaşamadan yenisi istenir. Şu an o virajdalar (Gülerek). Bir hamle sonrası 5 yıldız olacak inşallah. Virajları dönersiniz dönersiniz yeni virajın daha önemli olduğu söylenir Galatasaray'da. Okan Buruk ile çok güzel işler yapıyorlar.

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