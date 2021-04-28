Fatih Terim: 'Galatasaray'ın özelliği vazgeçmemek, yarıştayız'

Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

Hem oyunumuzu oynayamadık hem de vücut dilimiz hiç alışıldık bir mesaj vermedi. İlk yarı koca bir hiç diyebiliriz.

BAŞARILI OLAMADIK

Pozisyon üretmede başarılı olamadık. İkinci yarı bazı değişiklikler olunca, biz gibi oynayınca, o aksiyonların devamı gelecek size. Hücum devamlılığı çok önemli."

YARIŞIN İÇİNDEYİZ

Son dakikalara doğru da olsa kazanmasını bilmek, vazgeçmemek, Galatasaray'ın özellikleri. Yarışın içindeyiz

HER TAKIM İÇİN KOLAY DEĞİL

Tabii kolay değil, burada puanlar kaybettik. Biz alışık değiliz bunlara. Baktığınız zaman pozisyon vermedik, bu da bizim için iyi gibi duruyor. Kolay değil, her takım için kolay değil.

EMRE'Yİ KAZANMAMIZ LAZIM

Emre, bizde hakikaten talihsiz iki ayak kırığı geçirdi. Oradan dönmek kolay değil. Emre'yi kazanmamız lazım, Emre değişik bir oyuncu. Onun atmasına da sevindim

PALABIYIK VE ARSLANBOĞA TARAFINDAN DIŞARI ALINDI

Bugün Linnes'i koydum, hiç hazır değil ama mecburum. Şener iyi performans sergiliyor ama gidemiyor. Hazır değil. Yedlin, bildiğiniz gibi Ali Palabıyık ve Suat Arslanboğa tarafından dışarı alındı.

DAHA ÖNCE YAPTIK

Şurada kaldı 4 maç. Galatasaray gibi bitirmemiz lazım. Sırtımız yere gelmeden pes demeyeceğiz. Daha önce yaptık, yine yaparız evelallah