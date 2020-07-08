Fatih Terim: 'Galatasaray'da olmaktan onur duyacağım'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulüpte görev almaktan onur duyduğunu söyledi.

Alanyaspor maçı öncesi konuşan Terim, "Büyük camialar sembolleriyle yaşarlar; Metin abi gibi, Coşkun abi gibi, Turgay ağabey gibi... Ben de kendimi öyle görmüyorum ama yaş oraya doğru geliyor" dedi.

Terim sözlerini "Son ana kadar görev verilmesi halinde Galatasaray'ın içerisinde olmaktan onur duyacağım" ifadeleriyle tamamladı.