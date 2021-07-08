Fatih Terim: 'Galatasaray'da gönlüm çok rahat'

Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümüne giren teknik direktör Fatih Terim, kulüp televizyonuna konuştu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Ben buralıyım demek gururların en büyüğü. İyi ki Galatasaraylıyım, iyi ki oynamışım, iyi ki hocalık yapıyorum. Hatamla sevabımla günahımla kabul eden Galatasaraylılara sonsuz teşekkür ederim.

AİLEMLE BİRLİKTE GALATASARAY'DIR

O kadar güzel günler geçirdik ki kötü günleri de güzel olarak yad ediyorum. Başarı tarafımızın kefede ağır bastığını görmek de beni çok mutlu ediyor. Yaşadığım üçgen arasındaki en önemli etkenlerden birisi ailemle birlikte Galatasaray'dır.

NE DESEK AZ

Dünyanın herhangi bir yerine gittiğinizde Galatasaray'ı biliyorlarsa zaten her şey ortadadır. Benim hayallerimin sınırı yok belki ama onun bile üstünde bazı şeyler oldu burada. O yüzden ne desek az.

GÖNLÜM ÇOK RAHAT

Bugün Galatasaray dünyanın herhangi bir yerinde tanınıyorsa bu durumda tüm Galatasaraylılar'ın payı vardır. Galatasaray'da gönlüm çok rahat