Fatih Terim, Galatasaray - Juventus maçını değerlendirdi: 'Çok sert bir mücadele bekliyorum! Tüm kalbimle Galatasaray'ı destekleyeceğim'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam İtalyan devi Juventus'u konuk edecek.

RAMS Park’ta 20.45’te başlayacak zorlu mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Dev maç öncesi Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Tuttosport'a verdiği özel röportajda hem eşleşmeyi değerlendirdi hem de Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı.

İşte o röportaj...

"PLAY-OFF TURUNUN EN İYİ MAÇI"

- 'İmparator', Galatasaray ile Juventus arasındaki mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Bence bu Şampiyonlar Ligi play-off turundaki en iyi maç. Çok heyecanlı, büyük bir merakla beklenen, sürükleyici bir maç. Tarafsız olsaydım, kesinlikle play-off turunda bu maçı izlerdim, başka hiçbir maçı değil.

1998 ve 2003'te 1998 ve 2003’te benim de yer aldığım maçlar dahil olmak üzere her Galatasaray-Juventus maçının kendine özgü bir hikayesi vardır. Juventus, kariyerimdeki en özel rakiplerden biriydi. Fiorentina’nın başındayken Torino'da 3-3 biten harika bir maçımız olmuştu.

Bence bu akşamki maçın anahtar kelimesi 'yoğunluk' olacak. Galatasaray, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında, Osimhen'in forvette başlatıp orta saha oyuncularının desteğiyle devam ettirdiği yüksek tempoda bir takım olarak oynamak istiyor. Juventus'un son dönemdeki oyun tarzını da göz önünde bulundurduğumda futbol açısından sahada çok sert bir mücadele bekliyorum. Galatasaray benim hayatım. "CimBom"u tüm kalbimle destekleyeceğim."

- 'Cehennem gibi' diye tanımlanan Galatasaray'ın stadyumunda ev sahibi avantajıyla oynamak sonuç için belirleyici olabilir mi?

"İlk maçta tutkulu taraftarlarımızın desteği Galatasaray için kesinlikle büyük bir avantaj olacak. 50.000'den fazla taraftarın ellerinden gelenin en iyisini yapacağına eminim. Umarım Galatasaray tarihinin unutulmaz akşamlarından birine şahit oluruz."

"JUVENTUS, SPALLETTI'YLE BİRLİKTE DAHA ENERJİK, YOĞUN VE HIZLI HALE GELDİ"

- Bireysel oyuncular açısından bakıldığında, Galatasaray Juventus'tan daha güçlü görünüyor: Juventus'un Osimhen, Icardi, İlkay Gündoğan, Leroy Sané seviyesinde şampiyon oyuncuları yok...

"Konuya iki açıdan bakmalıyız. Juventus'tan başlayacağım: Spalletti'nin Ekim ayı sonunda göreve başlamasından bu yana Juventus daha enerjik, yoğun ve hızlı hale geldi. Kenan Yıldız en parlak yıldız, ancak Juve'nin en büyük avantajlarından biri taktiksel esnekliği. Juventus, maç boyunca farklı pozisyonlardaki eksikleri kapatabilen birçok oyuncuya sahip ve bu sayede sık sık başarıyla diziliş değiştirebiliyor. McKennie takım için son derece değerli. 90 dakika boyunca sağ bek, merkez orta saha hatta ikinci forvet oynayabiliyor. Aynı şekilde Cambiaso, bek olmasına rağmen orta sahada iyi oynuyor. Khéphren Thuram çeşitli rollerde oynayabiliyor. Locatelli pozisyonunda çok istikrarlı. Conceição hızıyla fark yaratabiliyor. Ayrıca Juventus'u her zaman saygı duyulması gereken ciddi bir rakip haline getiren daha birçok değerli oyuncusu var."

"GALATASARAY'IN YILDIZLARININ GİDİŞATI DEĞİŞTİRMESİ SADECE 1 SANİYE SÜRÜYOR!"

"Şimdi Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'ın da önemli oyuncuları var. Osimhen, Icardi ve Torreira gibi İtalya'da adını duyurmuş ve şampiyon zihniyetine sahip büyük isimlere; İlkay Gündoğan, Leroy Sané ve Noa Lang gibi dünya çapında oyunculara saygı duymamak elde değil. Bazen bu oyuncuların tüm gidişatı değiştirmesi sadece bir saniye sürüyor. Galatasaray kadrosuna baktığınızda, bu yıldızların yanında başka önemli oyuncular da var. Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncular şampiyonluklara önemli katkılar sağladılar. Türkiye Milli Takımı'nın da kalbi durumundalar. Milli takımda ilk maçına çıktığında antrenörlüğünü yaptığım Kaan Ayhan, son üç sezonda önemli roller üstlendi. Geçen sezon takıma katılan Eren Elmalı da bir milli oyuncu. Uğurcan Çakır'ı da anmak isterim. Kulüp tarihinin en önemli kalecilerinden biri olan Fernando Muslera'nın yerini aldı, ki bu asla kolay değil. Yine de şimdiye kadar çok iyi iş çıkardı ve gelişmeye devam edecek. O da üst düzey bir oyuncu. Avrupa standartlarına göre birinci sınıf bir kaleci, Türkiye'nin bir numarası. Sacha Boey'in Galatasaray'a transferini yapmaktan mutluluk duymuştum ve evine döndüğünü görmekten de mutluyum."

"LEMINA'NIN OLMAMASI BİR DEZAVANTAJ"

- Juventus'un eski oyuncusu Mario Lemina, cezası nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek...

"Lemina'nın oynamayacak olması Galatasaray için bir dezavantaj. Galatasaray için çok önemli, sahada kaptan karakterine sahip bir lider. Torino'daki rövanş maçında değerini kanıtlayacak. Ayrıca Roland Sallai de var, her zaman rakip takım için bir sürprizi hazırda tutuyor. Maç boyunca durmadan koşuyor. Gabriel Sara da bir diğer kilit isim. Başlama vuruşundan itibaren sahanın her yerinde görünür: her zaman takım arkadaşları için bir pas seçeneği, bazen hücum baskısını başlatan kişi, ve her şeyden önemlisi duran toplarda kilit bir silah."

"KENAN YILDIZ BÖYLE DEVAM EDERSE EFSANELER ARASINA KATILABİLİR"

-Juventus'un sözleşmesini 2030'a dek uzattığı Kenan Yıldız hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu kime benzetiyorsunuz? İdolünün ve ilham kaynağının Del Piero olduğunu söylüyor. Sizce Kenan gelecekte Ballon d'Or'u kazanabilir mi?

"Soyadının da açıkça gösterdiği gibi gerçek bir yıldız Kenan. Yaptıklarını keyifle izliyorum. Sadece Juventus'un değil, Avrupa'nın da en iyi oyunculardan biri. Bazı oyuncular yıldız olmak için doğar, Kenan da onlardan biri. Sözleşmesini uzattığı için mutluyum. Bence Juventus'un onun gibi bir ikona ihtiyacı vardı. Kariyeri boyunca izlemekten keyif aldığım Del Piero'nun ardından, bu konuda Juve'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir idol olabilir. Gelecekte ne olur bilmiyorum, ancak sık sık forma değişikliğinin yaşandığı bu dönemde, Juve'nin Kenan için ayırdığı 10 numaranın gurur duyulacak bir şey olduğunu söylemeliyim. Eğer böyle devam ederse, Juventus'taki kariyeri Del Piero ile aynı seviyeye ulaşabilir ve kulüp tarihinde Platini, Zidane, Buffon ve sevgili dostum Nedvěd gibi efsanelerin arasına katılabilir. Ve unutmayalım ki hala çok genç. Geçen yıl beni ziyaretiyle mutlu etti. Bana "Hocam" diye hitap etti. Kenan'ın sadece iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda çok saygılı ve dürüst bir insan olduğunu o zaman anladım. Umarım bizi gururlandırmaya devam eder."

"SPALLETTI HAYATIMDA ÖNEMLİ BİR YERİ OLAN, AİLEMİN BİR FERDİ OLARAK GÖRDÜĞÜM BİRİ"

- Son olarak, meslektaşınız Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Benim için o sadece bir meslektaş veya arkadaş değil. Hayatımda önemli bir yeri olan, ailemin bir ferdi olarak gördüğüm biri. Bazen samimi bir el sıkışma veya güçlü bir kucaklaşma bin kelimeden daha etkilidir. Karşıdaki kişinin sizin hakkınızda ne düşündüğünü açıkça hissedebilirsiniz. Luciano ile olan ilişkim de böyle. Buluştuğumuzda, iki gerçek dost gibi davranır, hatta şakalaşırız. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz: 2000'lerin başlarında, Fiorentina'da çalışırken Floransa'da buluşur ve futbol hakkında uzun uzun sohbet ederdik. Onunla fikir alışverişinde bulunmaktan keyif alıyorum. Büyük İtalyan kulüplerinde çalıştı ve çalıştırdığı her takımda iz bırakmayı başardı. Napoli'yi 33 yıl sonra şampiyonluğa taşıdı ve onun gelişiyle Juventus çok daha tehlikeli hale geldi."