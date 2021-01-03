Fatih Terim, Galatasaray-Antalyaspor maçında çılgına döndü!

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçında teknik direktör Fatih Terim cezası nedeniyle maçı yine tribünden izledi. Terim'in yokluğunda takımı yine yardımcı antrenörlerden Levent Şahin idare etti.





Maç boyunca oldukça heyecanlı ve sinirli tavırlar sergileyen Galatasaray teknik direktörü 0-0 biten mücadele sonrası adeta yıkıldı. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.







CEZASI 4 MAÇA İNDİRİLMİŞTİ

Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı PFDK, 5 maç men cezası vermişti. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirmişti.

KONYASPOR MAÇININ ARDINDAN KULÜBEYE DÖNÜYOR

Ligin 14. haftasındaki Göztepe ve 15. haftasındaki Trabzonspor maçlarında cezası nedeniyle görev yapamayan Terim, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde de soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi.

Antalyaspor maçıyla cezasının 3 maçlık bölümünü çeken Terim'in 1 maçlık cezası kaldı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ligin 17. haftasındaki Konyaspor maçında görev almayarak cezasını tamamlayacak.