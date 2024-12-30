Fatih Terim, Fenerbahçe'nin 2 yıldızını istiyor

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Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başına geçen Teknik Direktör Fatih Terim, Fenerbahçe'den 2 ismi transfer etmek istiyor.

Fanatik'in haberine göre; Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in, takımı güçlendirmek adına daha önce Panathinaikos'a da aldığı Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın ile Cengiz Ünder'i transfer etmeyi planladığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

27 yaşındaki kanat oyuncusu Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 5 maçta süre buldu. Cengiz Ünder, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.

Fenerbahçe taraftarının UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçında yaptığı hatanın ardından büyük tepki gösterdiği Samet Akaydin ise bu sezon 7 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.