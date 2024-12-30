×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin 2 yıldızını istiyor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Fatih Terim
Fatih Terim, Fenerbahçenin 2 yıldızını istiyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 00:12

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab'ın başına geçen Teknik Direktör Fatih Terim, Fenerbahçe'den 2 yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Haberin Devamı

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başına geçen Teknik Direktör Fatih Terim, Fenerbahçe'den 2 ismi transfer etmek istiyor.

Fanatik'in haberine göre; Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in, takımı güçlendirmek adına daha önce Panathinaikos'a da aldığı Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın ile Cengiz Ünder'i transfer etmeyi planladığı öğrenildi.

Gözden KaçmasınPremier Ligde Vitor Pereira fırtınası Bileği bükülmüyor...Premier Lig'de Vitor Pereira fırtınası! Bileği bükülmüyor...Haberi görüntüle

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

27 yaşındaki kanat oyuncusu Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 5 maçta süre buldu. Cengiz Ünder, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.

Fenerbahçe taraftarının UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçında yaptığı hatanın ardından büyük tepki gösterdiği Samet Akaydin ise bu sezon 7 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

Gözden KaçmasınFatih Terim, Al Shabab ile ilk maçını kazandıFatih Terim, Al Shabab ile ilk maçını kazandı!Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınFatih Terim ile Hamza Hamzaoğlu bir ilki yaşayacakFatih Terim ile Hamza Hamzaoğlu bir ilki yaşayacakHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Fatih Terim

BAKMADAN GEÇME!