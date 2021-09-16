Fatih Terim: 'Çok iyi bir Galatasaray gördüm'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Lazio çok güçlü bir ekip. İleride baskı yapmayı seven bir takım. Bekleyerek ya da kendi sahamıza kapanarak Lazio'yu rahatsız etmenin kolay olmadığını biliyorduk. Presle değil baskıyla başladık. Oyunu dengeledik ve öne de geçtik.

ÇOK İYİ BİR GALATASARAY GÖRDÜM

Bir saat için çok iyi bir Galatasaray gördüğümüzü söyleyebilirim. İki taraf da 4-3-3 oynadı. Biz kenarları daha iyi kullandık. Takım boyunu kısa tutarak rakibe az pozisyon verdik ve kendimiz oynadık.

DOĞRU OLDU

Kolay değil, bu genç çocukların Lazio karşısında oynaması. Tecrübeleri arttıkça daha iyi işler yapacaklar. 3 puanla başlamak güzel bir şey. 1.5-2 yıl sonra seyircimizle ilk defa beraber olduğumuz taraftarımızla oynamak çok güzeldi. Maçın sonuna doğru yaptığımız hamleler oyunu ve oyuncuyu korumak içindi. Doğru da oldu. İlk haftayı lider tamamladık.

HİÇBİRİ KOLAY GEÇMEYECEK

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Grup, herkesin her şeyi yapabileceği bir grup. Marsilya maçı zor geçecek, oradan Moskova'ya gideceğiz, o da zor geçecek. Burada oynayacağımız maçların hiçbiri kolay geçmeyecek.