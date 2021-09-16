Fatih Terim: 'Çok iyi bir Galatasaray gördüm'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son Dakika: Frankfurt - Fenerbahçe maçında Mesut Özile tepki Verdiği karşılık olay oldu...Son Dakika: Frankfurt - Fenerbahçe maçında Mesut Özil'e tepki! Verdiği karşılık olay oldu...#Fenerbahçe
Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısıHafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı#Meteoroloji
KKTC Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafı diplomatik etik kurallarını çiğniyorKKTC Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafı diplomatik etik kurallarını çiğniyor#KKTC
Galatasarayda Taylan Antalyalı, Victor Nelsson, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu Lazio maçını değerlendirdiGalatasaray'da Taylan Antalyalı, Victor Nelsson, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu Lazio maçını değerlendirdi#Galatasaray
Çanakkalede korkunç cinayet Annesini keserle öldürdüÇanakkale'de korkunç cinayet! Annesini keserle öldürdü#Çanakkale
George Floyd olayı ile dünyayı ayağa kaldırmıştı Eski polis Chauvin, daha önce yaşanan benzer bir olay için mahkemeye çıktıGeorge Floyd olayı ile dünyayı ayağa kaldırmıştı! Eski polis Chauvin, daha önce yaşanan benzer bir olay için mahkemeye çıktı#Derek Chauvin
Son dakika haberi: Fitch, Türkiyenin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2ye yükselttiSon dakika haberi: Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2'ye yükseltti#Fitch
Selçuk Bayraktar’dan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda takımlara ziyaretSelçuk Bayraktar’dan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda takımlara ziyaret#TEKNOFEST
Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabasıÜnlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası! #Michelle Heaton
Derya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımıDerya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı#Ferhan Şensoy
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fatih Terim: 'Çok iyi bir Galatasaray gördüm'

#Fatih Terim#Galatasaray#Lazio
Fatih Terim: Çok iyi bir Galatasaray gördüm

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Lazio çok güçlü bir ekip. İleride baskı yapmayı seven bir takım. Bekleyerek ya da kendi sahamıza kapanarak Lazio'yu rahatsız etmenin kolay olmadığını biliyorduk. Presle değil baskıyla başladık. Oyunu dengeledik ve öne de geçtik.

ÇOK İYİ BİR GALATASARAY GÖRDÜM

Bir saat için çok iyi bir Galatasaray gördüğümüzü söyleyebilirim. İki taraf da 4-3-3 oynadı. Biz kenarları daha iyi kullandık. Takım boyunu kısa tutarak rakibe az pozisyon verdik ve kendimiz oynadık.

DOĞRU OLDU

Kolay değil, bu genç çocukların Lazio karşısında oynaması. Tecrübeleri arttıkça daha iyi işler yapacaklar. 3 puanla başlamak güzel bir şey. 1.5-2 yıl sonra seyircimizle ilk defa beraber olduğumuz taraftarımızla oynamak çok güzeldi. Maçın sonuna doğru yaptığımız hamleler oyunu ve oyuncuyu korumak içindi. Doğru da oldu. İlk haftayı lider tamamladık.

HİÇBİRİ KOLAY GEÇMEYECEK

Haberin Devamı

Grup, herkesin her şeyi yapabileceği bir grup. Marsilya maçı zor geçecek, oradan Moskova'ya gideceğiz, o da zor geçecek. Burada oynayacağımız maçların hiçbiri kolay geçmeyecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Terim#Galatasaray#Lazio