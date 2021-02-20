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GeriFutbol Fatih Terim çılgına döndü! Galatasaray derbiyi hatırlattı...
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Futbol
Haber Giriş: 20.02.2021 - 20:22 | Son Güncelleme:

Fatih Terim çılgına döndü! Galatasaray derbiyi hatırlattı...

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Fatih Terim çılgına döndü! Galatasaray derbiyi hatırlattı...
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Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olurken karşılaşmanın ilk devresine hakem Zorbay Küçük'ün kararları damga vurdu.

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  • Alanyaspor-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar
  • Alanyaspor-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar
  • Alanyaspor-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar
  • Alanyaspor-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar
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Spor Arena / Detay - Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın Alanyaspor'a konuk olduğu maçta, sarı kırmızılı takım, Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyon sonrasında penaltı bekledi.

Müsabaka 1-0 Galatasaray üstünlüğü ile devam ederken 24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru, Umut Güreş'le giriştiği mücadele sonrasında yerde kaldı.

Sarı kırmızılı futbolcular, Hakem Zorbay Küçük'e penaltı itirazında bulunurken oyun devam etti.

Fatih Terim çılgına döndü Galatasaray derbiyi hatırlattı...

KIRMIZI KART İSYANI

Müsabakanın 36. dakikasında Alanyasporlu futbolcu Babacar'ın müdahalesi sonrası Luyindama yerde kalırken oyuncunun kaşı açıldı.

Galatasaraylı futbolcular müdahale sonrasında kırmızı kart beklerken Hakem Zorbay Küçük sarı kart çıkardı.

TERİM ÇILGINA DÖNDÜ

Sarı kartın ardından Galatasaraylı futbolcular yoğun itirazda bulunurken Fatih Terim de çok öfkelendi.

Babacar'a hareketi nedeniyle kırmızı kart gösterilmesi gerektiğini belirten Terim, VAR'dan uyarı gelmemesinin ardından yoğun itirazda bulundu.

Hakem Zorbay Küçük, VAR'dan çağrılmazken sarı kart kararında bir değişiklik olmadı.

Fatih Terim çılgına döndü Galatasaray derbiyi hatırlattı...

G.SARAY DERBİYİ HATIRLATTI

Babacar'ın Luyindama'ya müdahalesinin ardından Diagne'nin Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartı hatırlatan bir paylaşım yapan Galatasaray, "Diagne'nin Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart pozisyonuna benzer pozisyonda, Babacaar'ın oyuncumuz Luyindama'ya darbesi sonucu Babacar sarı kart görüyor. Kaşı açılan Luyindama karşılaşmaya bandajla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Tartışmaları kararların ardından birçok sarı kırmızılı taraftar sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. Onyekuru'nun pozisyonunun penaltı olması gerektiği yönünde paylaşım yapan Galatasaraylı taraftarlar, Babacar'ın da kırmızı kart görmesi görüşünde birleşti.

İşte o paylaşımlardan bazılar:

Fatih Terim çılgına döndü Galatasaray derbiyi hatırlattı...

Fatih Terim çılgına döndü Galatasaray derbiyi hatırlattı...

Fatih Terim çılgına döndü Galatasaray derbiyi hatırlattı...

Fatih Terim çılgına döndü Galatasaray derbiyi hatırlattı...

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