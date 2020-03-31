Fatih Terim: "Bu sınavdan çok şey öğreneceğim"

Tecrübeli teknik adam yaklaşık 1 haftalık koronavirüs tedavisinin ardından dün taburcu olurken, sosyal medya hesabından duygusal bir açıklamaya imza attı. Terim’in testi halen pozitif olsa da büyük oranda iyileştiği ve tedavisine doktorlarının gözetiminde evinde devam edeceği açıklandı.

Galatasaray’da bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören teknik direktör Fatih Terim ve başkan yardımcısı Yusuf Günay taburcu oldu. Instagram hesabından bir mesaj yayımlayan Terim, “Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu. Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla sınanıyoruz. Allah, herkesin sınavını, kalbine göre versin. Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Ürettiğim, katkı sağladığım her şeyin bana daha çok huzur vermesini sağlayacağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım” dedi.

‘Evinizde kalın, kendinizi koruyun’

Hastane aşamasını tamamladığını kaydeden Terim, ‘evde kalın’ çağrısı yaparak şunları kaydetti: “Desteğini, duasını eksik etmeyen büyüklerime, arkadaşlarıma, dostlarıma, oyuncu evlatlarıma ve yol arkadaşlarıma; başta kalbi sarı kırmızı atan canlarım olmak üzere tüm renklere gönül vermiş kardeşlerime, sabırla ve umutla yanımda olan aileme teşekkür ederim. Ne olur, imkanlarınız el verdiğince evinizde kalın ve kendinizi koruyup önlemlerinizi alın. Dün olduğu gibi bugünden sonra da ettiğim her duada, bu virüsle mücadele eden tüm savaşçılar ve hayatlarını, hayatlarımız için adayan tüm sağlık emekçileri olacak. Herkese elim kalbimde şükranlarımı sunuyorum.”

Kulüpten iddialara ters tepki

Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da taburcu sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibarıyla taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.

Öte yandan G.Saray, Terim’in ve yöneticilerin hasta olmadığı yönünde ortaya atılan iddialara tepki gösterirken, “Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır” açıklamasını yaptı.