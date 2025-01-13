Fatih Terim ayrılığı açıkladı

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Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Al Riyadh ile oynanacak mücadele öncesi açıklamalar yaptı.
Al-Shabab'ın başında ligdeki ilk maçından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Fatih Terim, Al Riyadh maçı öncesi yaptığı açıklamada ayrılığı duyurdu.
Kolombiyalı orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar'ın takımdan ayrılacağını söyleyen Fatih Terim, "Gustavo Cuellar, mali meselelerini bitirdikten sonra kulüpten ayrılmaya yakın" ifadelerini kullandı.
32 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar, bu sezon Al Shabab'ta 9 maçta forma giydi.