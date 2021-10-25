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Fatih Terim: "Avrupa'da ne olursa olsun Beşiktaş, Beşiktaş'tır"

#Galatasaray#Fatih Terim#Beşiktaş
Fatih Terim: Avrupada ne olursa olsun Beşiktaş, Beşiktaştır

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Vodafone Park'ta oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

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Fatih Terim, siyah beyazlıların Avrupa'da aldığı sonuçların aldatıcı olabileceğini ve dikkat edilmesi gereken, güçlü bir takım olduğunun altını çizdi.

Beşiktaş'a karşı dikkatli olacaklarını kaydeden Terim, "Rusya'dan galibiyetle dönmek ve onun arkasında taraftarımızla beraber olmak oyuncularımıza iyi geldi. Karşılıklı sevgi seli, oyuncuları daima mutlu eder. Bir sonraki maçlara daha iyi hazırlar. Umarım öyle olmuştur. Hep öyle de oldu. Beşiktaş güçlü bir takım. Avrupa'da ne olursa olsun Beşiktaş, Beşiktaş'tır. Dikkat edilmesi gereken ciddi bir rakibimiz. Saygı duyuyoruz. Maç başında şiddetli bir baskıya maruz kalabiliriz. Gençlerimiz oradan çıkacaktır. Biz kendi oyunumuzu oynarsak her yerde herkesle başa çıkarız." diye konuştu.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Beşiktaş

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