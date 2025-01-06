Fatih Terim, Al Shabab ile ilk resmi maçına çıkıyor! Şampiyon Oranlar yine Misli üyelerini bekliyor…

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Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra Fatih Terim ile anlaşan Al Shabab’ın Suudi Arabistan Kral Kupası’nda yarı finale çıkmak için Al Fayha ile yapacağı karşılaşma bugün saat 18.00’de Al-Shabab Club Stadyumu’nda oynanacak. Misli üyeleri bu maça ve bültende yer alan pek çok maça daha yüksek oranlarla oynayabilecek.

Kariyerindeki 7. kulüp

Geçtiğimiz sezon Yunan ekibi Panathinaikos’u çalıştıran Fatih Terim, bu sezon da Al Shabab’ın başına geçerek kariyerine Suudi Arabistan’da devam etme kararı almıştı. Al Shabab, Fatih Terim’in çalıştırdığı 7. kulüp oldu. Teknik direktörlük kariyerine Ankaragücü ile başlayan Terim, sonrasında Göztepe’nin başına geçmişti.

Fatih Terim, daha sonra ise Galatasaray, Fiorentina ve Milan’ı çalıştırdı ve bu takımlarda önemli başarılara imza attı. Terim, çalıştırdığı bu 7 kulüp dışında A Milli Takım'ın da teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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Terim, ilk maçını farklı kazandı

Fatih Terim, Al Shabab ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi. Al Shabab, hazırlık maçında karşılaştığı Damac Club'ı 4-1 mağlup etti. Al Shabab’ın golleri Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi’den gelirken rakip de bir kez topu kendi ağlarına gönderdi.

Kadroda tanıdık oyuncular var

Suudi Arabistan Pro Lig’de 13 maçta topladığı 23 puanla 6. sırada yer alan Al Shabab, Avrupa’da veya Güney Amerika’da top koşturan isimlerle kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor. Fatih Terim’in öğrencileri arasında Yannick Carrasco, Daniel Podence, Giacomo Bonaventura, Robert Renan ve bir dönem Kasımpaşa’da forma giyen Cristian Guanca gibi isimler bulunuyor. Forvet oyuncusu Abderrazak Hamdallah da skorer kimliğiyle öne çıkıyor.

Teknik kadroda dikkat çeken isimler

Fatih Terim, Al Shabab’da ekibine daha önce çalıştığı isimleri de dahil etti. Terim’in yardımcıları Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin oldu. Ayrıca takımdaki tercümanlık görevini de Mert Şahin üstleniyor.

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