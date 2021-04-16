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GeriFutbol Fatih Terim, Adana Demirspor’un efsane ismi İlhan Demirdal'ın tabutunu omuzladı
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Futbol
ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2021 - 15:28 | Son Güncelleme:

Fatih Terim, Adana Demirspor’un efsane ismi İlhan Demirdal'ın tabutunu omuzladı

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Fatih Terim, Adana Demirspor’un efsane ismi İlhan Demirdal'ın tabutunu omuzladı

Adana Demirspor'un eski su topu oyuncularından İlhan Demirdal, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Adana Demirspor'un eski su topu oyuncularından 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal, dün hayatını kaybetti.

Demirdal için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da katılımıyla Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Fatih Terim, Adana Demirspor’un efsane ismi İlhan Demirdalın tabutunu omuzladı

Kılınan cenaze namazının ardından Demirdal'ın tabutunu Terim, Ağar ve yakınları omuzladı.

Demirdal'ın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Fatih Terim, Adana Demirspor’un efsane ismi İlhan Demirdalın tabutunu omuzladı

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