MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFatih Terim, Adana Demirsporlular'la bir araya geldi
GeriFutbol Fatih Terim, Adana Demirsporlular'la bir araya geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 15:11 | Son Güncelleme:

Fatih Terim, Adana Demirsporlular'la bir araya geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih Terim, Adana Demirsporlular'la bir araya geldi
Abone Olgoogle-news

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İstanbulspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Adana Demirspor Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik heyet ve oyuncularımıza başarı dileğinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Fatih Terim, Adana Demirsporlularla bir araya geldi

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle