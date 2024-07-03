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Fatih Terim, A Milli Takım'ın Avusturya galibiyetinin ardından hatırlattı: Ben demiştim | Hepsinin alnından öpüyorum

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#EURO 2024#A Milli Takım#Fatih Terim
Fatih Terim, A Milli Takımın Avusturya galibiyetinin ardından hatırlattı: Ben demiştim | Hepsinin alnından öpüyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 10:22

A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Milliler, Leipzig'de oynanan maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmiş ve adını çeyrek finale yazdırmıştı. A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, tarihi zafer sonrasında yorumlarda bulundu.

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Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ederken A Milli Takımımız da tarihi bir zaferle adını çeyrek finale yazdırdı. Kırmızı - beyazlı ekibimize galibiyeti getiren golleri Merih Demiral kaydetti.

Avusturya'yı 2-1 mağlup eden 'Bizim Çocuklar' çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti.

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A Milli Takımımızın eski teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonrasında beIN Sports'ta açıklamalarda bulundu. İşte Terim'in yorumları:

"YOLUMUZ ÇOK UZUN DEMİŞTİM"

"Bu stüdyoda Portekiz'e mağlup olduktan sonra büyük bir tepki ve infial varken 'Merak etmeyin, yolumuz çok uzun' demiştim. O dediklerimin şu anda pratik olarak yansımasını görüyoruz. Çünkü mesele gruptan çıkabilmektir, mesele gruptan çıktıktan sonra 16'dan 8'e gelmektir. Mesele 8'den sonra 4'e, 2'ye derken şampiyonluğa."

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Fatih Terim, A Milli Takımın Avusturya galibiyetinin ardından hatırlattı: Ben demiştim | Hepsinin alnından öpüyorum

"HEPSİNİN ALNINDAN ÖPÜYORUM"

"Dolayısıyla bu takımın alnından öpüyorum bütün futbolcularımızın. Hocamıza buradan tebriklerimi gönderiyorum teknik heyetiyle birlikte."

"SABREDECEKSİNİZ"

"Futbol böyle bir oyun. Sabredeceksiniz, hocanıza ve oyuncularınıza güveneceksiniz. Onların yanında olacaksınız, özellikle kötü günlerde."

"ŞİMDİ SEVİNME ZAMANI"

"Herhangi bir teknik analizi çok uygun görmüyorum. Şu anda sevinme zamanı, şu anda kutlama zamanı. Emeği geçenlere buradan saygı duyup, sevgi duyup, Türk halkının kendilerine ifade etmesi gerekir."

"GURUR DUYUYORUM"

"Avusturya'ya gelince maç öncesi anlatılanlarla, maç içinde anlatılan arasında biraz fark oldu. Türkiye 6-1'lik hazırlık maçından itibaren o maçtan olumlu şekilde bildirim almış. Çok önemli değişimlerle oynadı. Topun kendinde kalmasını zaman zaman sağladı. Merkez kapatma işini yaptı. Çocuklarımızla gurur duyuyorum."

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#EURO 2024#A Milli Takım#Fatih Terim

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