Fatih Terim 90+7'de kazandı, büyük sevinç yaşadı

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Suudi Arabistan Pro Ligi 15. haftasında Al-Shabab ile Al-Riyadh karşı karşıya geldi.
Al-Shabab Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi, 2-1'lik skorla kazandı.
Fatih Terim yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini alan Al-Shabab'ın gollerini 72. dakikada Daniel Podence ve 90+7. dakikada Abderazak Hamdallah kaydetti. Al-Riyadh'ın golü ise 56. dakikada Yahya Al Shehri'den geldi.
Bu sonuçla puanını 26'ya çıkaran Al-Shabab, 6. sırada yer aldı. Al-Riyadh ise 22 puanla 7. basamakta kaldı.
Al-Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 16. haftasında El-İttihad'ı konuk edecek. Al-Riyadh ise Al Taawon'ı ağırlayacak.
KUPADA TUR ATLADI
Suudi ekibinin başında ilk resmi maçına Kral Kupası'nda Al-Fayha karşısında çıkan Fatih Terim, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İkinci maçında ligde Al-Ahli'ye konuk olan Fatih Terim'in öğrencileri, mücadeleden 3-2 yenik ayrıldı.
📸 Fatih Terim'in 90+7. dakikada gelen gol sonrasındaki sevinci pic.twitter.com/MIjg0vcH5i— Spor Arena (@sporarena) January 15, 2025