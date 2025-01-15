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Fatih Terim 90+7'de kazandı, büyük sevinç yaşadı

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#Al-Shabab#Fatih Terim#Suudi Pro Ligi
Fatih Terim 90+7de kazandı, büyük sevinç yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 20:20

Suudi Arabistan Pro Ligi 15. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, konuk ettiği Al-Riyadh'ı 2-1 mağlup etti.

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Suudi Arabistan Pro Ligi 15. haftasında Al-Shabab ile Al-Riyadh karşı karşıya geldi.

Al-Shabab Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi, 2-1'lik skorla kazandı.

Fatih Terim yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini alan Al-Shabab'ın gollerini 72. dakikada Daniel Podence ve 90+7. dakikada Abderazak Hamdallah kaydetti. Al-Riyadh'ın golü ise 56. dakikada  Yahya Al Shehri'den geldi.

Bu sonuçla puanını 26'ya çıkaran Al-Shabab, 6. sırada yer aldı. Al-Riyadh ise 22 puanla 7. basamakta kaldı.

Al-Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 16. haftasında El-İttihad'ı konuk edecek. Al-Riyadh ise Al Taawon'ı ağırlayacak. 

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KUPADA TUR ATLADI

Suudi ekibinin başında ilk resmi maçına Kral Kupası'nda Al-Fayha karşısında çıkan Fatih Terim, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 

İkinci maçında ligde Al-Ahli'ye konuk olan Fatih Terim'in öğrencileri, mücadeleden 3-2 yenik ayrıldı.

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#Al-Shabab#Fatih Terim#Suudi Pro Ligi

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