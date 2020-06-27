Fatih Terim 3-2 Okan Buruk

Süper Lig’in 29. haftasındaki karşılaşmada Başakşehirli ve Galatasaraylı futbolcular sahada kıyasıya mücadele edecekken, saha kenarı ise teknik adamların rekabetine sahne olacak. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk döneminde Galatasaray’da ve milli takımda Fatih Terim'in öğrencilerindendi. Buruk, bu karşılaşmayla birlikte bir kez daha hocasına rakip olacak.



7. randevu



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Terim, Galatasaray'ın başında olurken, Buruk ise Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Terim'in öğrencileri 3 kez kazanırken, Okan Buruk'un talebeleri ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. 1 mücadele ise beraberlikle sonlandı. Geride kalan karşılaşmalarda iki takım da 9’ar kez gol sevinci yaşadı.



Fatih Terim ile Okan Buruk'un takımları arasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:



22.11.2019 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Başakşehir (Okan Buruk): 1

11.05.2019 (Okan Buruk) Çaykur Rizespor: 2 - Galatasaray (Fatih Terim): 3

8.12.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor (Okan Buruk): 2

6.05.2018 (Okan Buruk) Akhisarspor: 1 - Galatasaray (Fatih Terim): 2

18.04.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Akhisarspor (Okan Buruk): 2

27.02.2018 (Okan Buruk) Akhisarspor: 1 - Galatasaray (Fatih Terim): 2

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