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Fatih Terim, 10 kişi rakibine 90+6'da yıkıldı! Al Shabab'ın başında bir ilki yaşadı

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#Fatih Terim#Suudi Arabistan#Al Shabab
Fatih Terim, 10 kişi rakibine 90+6da yıkıldı Al Shababın başında bir ilki yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 20:32

Suudi Arabistan Pro Lig'in 20. hafta maçında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, konuk ettiği Al-Qadsiah karşısında son dakikada kalesinde gördüğü golle 3-2 mağlup oldu.

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Fatih Terim’in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Qadsiah'a 3-2 mağlup oldu.

Al-Qadsiah'a galibiyeti getiren golleri 49. ve 90+6. dakikalarda Quinones ve 83. dakikada Hazzazi kaydetti.

Ev sahibi ekibin gollerini ise 16. dakikada Guanca ve 68. dakikada Camara attı.

Fatih Terim, 10 kişi rakibine 90+6da yıkıldı Al Shababın başında bir ilki yaşadı
Öte yandan konuk ekip 79. dakikada, skor 2-1 Al Shabab lehineyken Aubameyang'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Bu sonuçla birlikte Fatih Terim yönetiminde Al Shabab iç sahadaki ilk mağlubiyetini yaşadı ve 32 puanla 6. sırada kaldı. Al-Qadsiah ise 44 puanla 3. basamağa yükseldi.

Ligde bir sonraki hafta Al Shabab, deplasmanda Al Taawon'a konuk olacak. Al-Qadsiah ise taraftarı önünde Al Akhdoud'u ağırlayacak.

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#Fatih Terim#Suudi Arabistan#Al Shabab

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