Fatih Terim, 10 kişi rakibine 90+6'da yıkıldı! Al Shabab'ın başında bir ilki yaşadı

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Fatih Terim’in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Qadsiah'a 3-2 mağlup oldu.
Al-Qadsiah'a galibiyeti getiren golleri 49. ve 90+6. dakikalarda Quinones ve 83. dakikada Hazzazi kaydetti.
Ev sahibi ekibin gollerini ise 16. dakikada Guanca ve 68. dakikada Camara attı.
Bu sonuçla birlikte Fatih Terim yönetiminde Al Shabab iç sahadaki ilk mağlubiyetini yaşadı ve 32 puanla 6. sırada kaldı. Al-Qadsiah ise 44 puanla 3. basamağa yükseldi.
Ligde bir sonraki hafta Al Shabab, deplasmanda Al Taawon'a konuk olacak. Al-Qadsiah ise taraftarı önünde Al Akhdoud'u ağırlayacak.