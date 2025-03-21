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Fatih Tekke'nin radarında iki Galatasaraylı var!

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#Trabzonspor#Fatih Tekke#Galatasaray
Fatih Tekkenin radarında iki Galatasaraylı var
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 07:00

Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'da forma şansı bulmakta güçlük çeken Yusuf Demir ve Halil Devrişoğlu'nu Bordo-mavili takıma istiyor.

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Yaklaşık 10 gün önce efsanesi olduğu Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden kolları sıvadı.

47 yaşındaki genç teknik adamın Galatasaray'da forma şansı bulmakta güçlük çeken Yusuf Demir ile yine sarı-kırmızılıların Gaziantep FK'ya kiralık gönderdiği Halil Dervişoğlu'nu yakından takip ettiği belirtildi.

Fatih Tekkenin radarında iki Galatasaraylı var

Yusuf Demir'in Galatasaray'la sözleşmesi Haziran 2026'ya, Halil Dervişoğlu'nun ise Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

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BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Geçtiğimiz sezonu Basel'de kiralık olarak tamamlayan ve bu sezon başında Galatasaray'a dönenen Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 14 maçta 324 dakika sahada kalırken 1 gol - 2 asist üretti.

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Fatih Tekkenin radarında iki Galatasaraylı var

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Hatayspor'da forma giyen ve bu sezon başında Gaziantep FK'ya kiralanan Halil Dervişoğlu ise sezonun geride kalan bölümünde 23 maçta görev yaptı ve sahada bulunduğu 1221 dakikada 1 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

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#Trabzonspor#Fatih Tekke#Galatasaray

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