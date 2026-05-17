Fatih Tekke'den transfer itirafı: 'Zor şartlar bekliyor bizi'

#Trabzonspor#Fatih Tekke#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 22:43

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gençlerbirliği'ne 3-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin sözleri;

Transfer konusunda geçen seneden daha zor şartlar bekliyor bizi. Yapılacak şey çok net, görülen eksikler çok net. Başkanımızın isteği ve arzusu çok iyi ama ekonomik şartlar... İstediğimiz oyuncuların gelmesini engelliyor. İşimiz zor ama çalışmaya devam edeceğiz.

OLUMLU BİR SEZON

Sezon gayet iyi geçti. Daha iyisi olabilir miydi? Çok olumlu bir sezon geçti. İçerideki oyuncuların değerleri de arttı. Avrupa'da bunu göstermek, gösterebilmek... Bu önemli.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kadromuz... UEFA Kupası'ndaki rakiplere baktığınızda çok aşağılarda. Konferans Ligi'nde belli bir seviyeye kadar yakınız. Bazı takımlardan kalite olarak çok aşağıdayız. Gerçekçi ve doğru şeyleri yaparak çalışmaya devam edeceğiz. Cuma günü kupayı alırsak, 14 aydır ilk kez mutlu olacağım. Cuma günü olur inşallah o da.

