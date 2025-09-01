×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fatih Tekke'den transfer açıklaması: 'Tek ihtiyaç 10 numara değil'

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Fatih Tekke#Süper Lig
Fatih Tekkeden transfer açıklaması: Tek ihtiyaç 10 numara değil
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 00:26

Süper Lig'de Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları;

Pina'nın sakatlanması bütün oyun planımızı değiştirdi. İkinci yarı Felipe'nin de çıkışıyla 2 değişiklik hakkı kaldı. İlk yarı iyiydik. 2 yarıyı gol atabilirdik, maçı koparmamız gereken anlar yaşadık.Ön alan baskısında sorunlar var. Beklemeye geçince problemler var. Set takımına karşı oynadık. 3 puanı almamız gerekirdi. Paul Onuachu'yu sarısı olduğu için oyundan almak zorunda kaldık.

Gözden KaçmasınTrabzonspor 1-1 Samsunspor (Süper Lig maçı özeti)Trabzonspor 1-1 Samsunspor (Süper Lig maçı özeti)Haberi görüntüle

5 KARARIN 4'Ü YANLIŞTI

Kırılma noktası, 2. golü bulamadığımız anlardı. Kaybetmemek önemli ancak Trabzonspor kendi sahasında bu tür maçları kazanmalı. Oyuncular ellerinden geleni yaptı. Bugün nasip böyleymiş. Tek ihtiyaç 10 numara değil. Uğurcan inanılmaz kurtarışlar yaptı. Az pozisyon verdik ama önemli pozisyonlar verdik. Önde daha net şekilde hücumları bitirmek gerek. Oyunu iki yönlü oynayabilmek gerek. Topu kaptırdıktan sonra hızlı dönmek gerek. İlk yarıda 5 hakem kararının 4'ü yanlıştı. Ama genel olarak değerlendirme yaparsak, bu puan kaybını kendimize mal ediyorum.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Fatih Tekke#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!