Fatih Tekke'den transfer açıklaması: 'Aldık diye düşünüyorduk ama...'

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından konuştu.

İşte Tekke'nin sözleri;

"3 PUANI HAK ETTİK"

"Hak ettiğimiz bir üç puan. Çok zor bir deplasman. Buraya gelen taraftarımıza hayırlı olsun. Maç maç ilerlemek zorundayız. Her hafta bizim için daha da zorlaşıyor."

"BUNLAR DOĞRUL DEĞİL"

"Takımdaki pozitif havanın tersini yansıtmak isteyen insanlar var. Bunlar doğru değil. Biz gayet iyiyiz. İnancımız tam. Daha fazla destek istiyoruz. Hep birlikte ayakta duracağız."

TRANSFER

"Hedefimiz 4 veya 5 transferdi. 3 tane aldık. Bizden kaynaklı olmayan sebeplerle 4’ü kaçırdık. Hatta biz aldık diye düşünüyorduk. Kenar oyuncuyla ilgili dün geceye kadar elden geleni yaptık ama bizden kaynaklı olmayan sebeplerden dolayı gerçekleşmedi. Buraya kadar bu oyuncularla geldik, devam edeceğiz."