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Fatih Tekke'den Saul Niguez açıklaması: 'Nasibin ötesinde bir şey yok, daha iyisini bulup alırız!'

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#Trabzonspor#Saul Niguez#Fatih Tekke
Fatih Tekkeden Saul Niguez açıklaması: Nasibin ötesinde bir şey yok, daha iyisini bulup alırız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 17:39

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke iptal olan Saul Niguez transferi ile ilgili, "Nasibin ötesinde bir şey yok, daha iyisini bulup alırız" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor, transfer görüşmeleri yürüttüğü ve yazılı anlaşma sağladığı Saul Niguez transferinden vazgeçildiğini duyurdu.

Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, antrenman öncesi iptal olan Saul Niguez transferi ile ilgili açıklamada bulundu.

Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"DAHA İYİSİNİ BULUP ALIRIZ!"

"Bizden kaynaklı olmayan sebeplerden gerçekleşmeyen transferler var. Sosyal medyanın etkisiyle çok istenen pozisyona geliyor oyuncular. Menajerler de buraları takip ediyor. İstekler artabiliyor. Saul Niguez'i bilmiyorum ama orada da benzer şeyler meydana gelmiştir ve olmamıştır. Daha iyisini bulup alırız. Nasibin ötesinde bir şey yok."

"BURADA HEPİMİZİN GÜNAHI VAR!"

"Burada hepimizin günahı var. Türkiye bana göre dünyanın en güzel yeri. Trabzonspor her şeyiyle mükemmel bir şehir. Her istedikleri veriliyor oyuncuların, bizi tercih etmemelerinin bir sebebi var. Ben söyleyeyim. Oyuncular birçok yer ile görüşüyor, en son Türkiye'yi seçiyorlar. Sonra İstanbul'u, oradan sonra Trabzon'u! Rakam birken, bize iki oluyor! Türk çocuklarımız elinden geleni yapıyor ama küfür yiyor! Bunu kabul etmiyorum!"

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"TRABZON'U İSTEMEYEN BAKSIN DALGASINA!"

"Saul Niguez'den bağımsız söylüyorum, Trabzon'u istemeyen baksın dalgasına!"

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#Trabzonspor#Saul Niguez#Fatih Tekke

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