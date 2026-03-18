Fatih Tekke'den sakatlık açıklaması! Galatasaray maçına yetişecek mi?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Tekke'nin açıklamaları;

"Zor maç olacağı belliydi. Bizim kendi iç durumumuz, psikolojik durumumuz, 4 günde bir bu durumla karşı karşıyayız. Bundan sonra da bu duyguyu yaşamaya devam edeceğiz. Orhan ağabey ve ailesine armağan etmek istiyorum. Camiamıza hayırlı olsun.

"ÇOK İYİ OYNAMADIK"

Çok iyi oynadığımız söylenemez. Üretkenlikten uzak, duran toptan çözüldü. Ona da çalışıyoruz. İki tane daha atabilirdik. Burada iyi futbolun hakkını da vermek lazım. Her şeye rağmen oynamaya çalışan bir ekip. Bizim için önemli olan galip gelmekti. Tatil öncesi motivasyon eksik olabiliyor tüm takımlarda. Eyüpspor'u da kutlamam gerekiyor. İyi bir oyun oynadılar.

"ÖZGÜVEN GEREKİYOR"

Daha fazla özgüvenli oynamamız gerekiyor. Biz üretmeye çalışan bir ekibiz. Bazı oyuncularımızın olmayışı, özellikle Batagov ve Mustafa'nın olmaması ciddi bir etkendi. Her şeye rağmen galip geldiğimiz için mutluyuz.

"YETİŞME İHTİMALİ ZOR GÖRÜNÜYOR"

Batagov'un Galatasaray'a yetişme ihtimali zor görünüyor. Oulai genç bir oyuncu. Duygularıyla bazen oynuyor. Küçük hatalar olacak, bugün de belki hiç istemediği bir kart oldu. Önemli bir eksik olacak ama her şeye rağmen hayat devam ediyor.

Oulai bizim için çok değerli. Elimize avucumuza sığmıyor. O da öğrenecek. Biz de takım olarak başka alternatiflerimizi değerlendireceğiz.

"KOLAY GEÇMİYOR"

Sezonun başında seri yapma şansımız vardı, bir de bu dönem. Şimdi en önemli periyot başlıyor. Kadro yapımız belli, herkesin bildiği şey. Özellikle ön hatta zorlanınca bu maçlar kolay geçmiyor. Tüm eksiklerimize rağmen nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da etmeye devam edeceğiz."