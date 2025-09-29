Fatih Tekke'den penaltı itirafı: 'Yanlış yorumda bulundum!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında sahasında konuk edeceği Kayserispor maçı hazırlıklarına başlayan Trabzonspor’da, antrenman öncesi Teknik Direktör Fatih Tekke, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Onuachu’ya sert müdahaleler yapılıyor"

Tekke, enteresan şeyler yaşandığını vurgulayarak sözlerine başlarken, "Maç içerisindeki penaltı pozisyonu için ilk etapta yanlış yorumda bulundum. 35-40 metreden gördüğüm için 'penaltı değil' dedim. İzledikten sonra hakemin kararının doğru olduğunu anladım. Ancak gündem olması gereken başka bir konu var. Onuachu benim oyun kurulumumda ve hücum organizasyonlarımda en önemli oyuncum. Ona yapılan müdahaleler çok sert. Rakip savunmacının en az iki kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Maçların genelinde Onuachu’ya sert müdahaleler yapılıyor ve bunlara kart verilmesi lazım" dedi.



"Benjamin ve Oulai birlikte olmasıyla formasyonda değişim olabilir"

Benjamin’in testler için İstanbul’a gideceğini belirten Tekke, "Durumu iyi, testten sonra yüzde 100 hazırsa bizimle olacak. Oulai ise genç ve potansiyelli bir oyuncu. İlk maçında iyi oynadı, eksikleri var ama destek olmak lazım. İki oyuncunun katılmasıyla formasyonda değişiklik olabilir" ifadelerini kullandı.

"Performansları yükseltmemiz gerekiyor"

İlk 7 haftalık süreçte beklentilerin altında kalan oyuncular olduğunu söyleyen Tekke, "Rekabeti artırmamız lazım. Oyuncuların performanslarını yukarı çekmek için nedenleri araştırıp çözmek zorundayız" diye konuştu.



"Eksiklerimize rağmen yolumuza devam edeceğiz"

Eleştirilere açık olduğunu vurgulayan Tekke, "Hayatım boyunca öğrenmeye devam edeceğim. Nwakaeme’nin yokluğu, son iki maçta da Okay’ın eksikliği oyun kontrolümüzü etkiledi. Kadromuzda eksikler var ama beklentilerin çok üzerinde işler yapabiliriz benim buna inancım tam. Bütün sorulara ve sorunlara rağmen bizim istediğimiz moral ve destek verilmesi. Hikayeler insanları birleştirir. Gerçekler ise ayrıştırabilir. Ben gerçeklerden yanayım. Trabzonspor olarak durumumuz iyi ve daha iyi olacağız" diye konuştu.

