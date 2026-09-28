Fatih Tekke'den Mohamed Salah sözleri!

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Trabzonspor'daki görevinden ayrılan Fatih Tekke, Mısır basınından Cairo 24'e konuştu. Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde oldu:

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a katılmasından bu yana geçen dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Mısırlı oyuncunun hem saha içinde hem de saha dışında takıma yaptığı katkılar nelerdi?

"Ne yazık ki, Mohamed Salah ile fazla zaman geçiremedim, ancak o bir profesyonel futbolcu olmaktan önce harika bir insan. O, saha içinde ve dışında profesyonel bir tavır sergiliyor; birlikte geçirdiğimiz kısa süre içinde bile ayırt edici kişiliğini fark etmek kolaydı ve bu, herhangi bir takımda son derece önemli bir unsurdur."

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Bir oyuncu ve teknik direktör olarak deneyiminize dayanarak, size göre Mohamed Salah için taktik sisteminiz içerisinde en uygun mevki ve rol nedir?

"Mohamed Salah, her türlü oyun sisteminde etkili bir oyuncudur ve bunu kariyeri boyunca her zaman kanıtlamıştır. Bu nedenle, bunun sahada sadece tek bir pozisyon veya rolle sınırlı olduğunu düşünmüyorum."

Herkesin bildiği performans seviyesinin dışında, antrenmanlarda veya maçlarda Mohamed Salah ile ilgili sizi en çok şaşırtan şey ne oldu?

"O, son derece profesyonel bir futbolcu. Onunla kısa bir süre geçirmiş olsam da unutulmaz anlar paylaştık ve onun aramızda olması gerçekten çok özel bir şeydi.."

Bir Arap takımını çalıştırma fırsatı bulsanız, Mısır Ligi'nde görev yapmayı tercih eder misiniz?

"Uygun bir teklif alırsam bu konuyu düşünebilirim; çünkü futbolu seviyorum ve takımımın gelişimini takip etmekten ve onu geliştirmek için çalışmaktan keyif alıyorum. Bu nedenle, gelecekte uygun bir fırsat çıkarsa, bunu kesinlikle değerlendireceğim."