Fatih Tekke'den Mohamed Salah açıklaması!

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Trabzonspor, yeni sezon öncesi Avusturya kampında oynadığı üçüncü ve son hazırlık maçında İtalya temsilcisi Udinese'yi 1-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, Karadeniz ekibinin transfer gündeminde yer alan Mohamed Salah ile ilgili açıklama yaptı.

Kendisine yöneltilen Salah sorusuna yanıt veren Tekke, "Söyleyemem. Çünkü resmiyet kazanmış bir şey değil. Salah gibi bir ismin Trabzonspor'la anılması çok değerli tabii ki. Ancak bizim konuşarak beklenti oluşturmaktan ziyade, çalışarak güven kazanmamız gerekiyor. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. Şu an bu konuyla ilgili konuşacak bir şey yok. Genel hatlarıyla kamp çok iyi geçti." ifadelerini kullandı.

TARAFTARDAN SALAH TEZAHÜRATI

Öte yandan Trabzonspor taraftarı Udinese maçında "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah!" tezahüratlarıyla dikkat çekti.

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BAŞKAN DOĞAN "ANLAŞMA YOK" DEMİŞTİ

Başkan Ertuğrul Doğan ise gün içerisinde yaptığı açıklamada "Dün söyledim, şu anda öyle bir anlaşma yok." dedi. Doğan, bir basın mensubunun "Süreç devam ediyor mu?" sorusunu ise "Süreç devam ediyor demedim ben hiç. Şu an böyle bir anlaşma yok" sözlerini sarf etmişti.