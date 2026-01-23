×
Günlük Egazete © Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fatih Tekke'den galibiyet sonrası transfer açıklaması: 'Ayrılacak oyuncular olabilir'

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Fatih Tekke#Süper Lig
Fatih Tekkeden galibiyet sonrası transfer açıklaması: Ayrılacak oyuncular olabilir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 22:46

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin sözleri;

Sosyal medyada çok karanlık şeyler çıkıyor. Yalanı gerekçelendirmeye çalışıyorlar. Biz doğrunun asla menzilini kaybetmeyeceğine inanan insanlarız.

AYRILACAK OYUNCULAR OLABİLİR

Aramıza katılacak oyuncular olabilir, belki aramızdan ayrılacak oyuncular da olabilir. Belli değil. Biz ‘aman bir oyuncuyu satalım’ derdinde değiliz. Taraftarımızı nasıl mutlu edebiliriz, onun peşindeyiz. Trabzonspor’un menfaati neyse onu yapmak zorundayız. Şu ana kadar bunu yaptığımıza dair çok belirgin emareler var.

Gözden KaçmasınTrabzonspor 2-1 Kasımpaşa (Süper Lig maçı özeti)Trabzonspor 2-1 Kasımpaşa (Süper Lig maçı özeti)Haberi görüntüle

İSTEK VE ARZU DEĞERLİYDİ

Bu hafta biraz fırtınalı geçti. İki gün önce çıkan haberler vardı ancak bugün oyuncuların sahadaki istek ve arzusu çok değerliydi. Maç maç gitmeye devam edeceğiz. Umarım bu şekilde sürdürürüz.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Fatih Tekke#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!