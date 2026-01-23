Fatih Tekke'den galibiyet sonrası transfer açıklaması: 'Ayrılacak oyuncular olabilir'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin sözleri;

Sosyal medyada çok karanlık şeyler çıkıyor. Yalanı gerekçelendirmeye çalışıyorlar. Biz doğrunun asla menzilini kaybetmeyeceğine inanan insanlarız.

AYRILACAK OYUNCULAR OLABİLİR

Aramıza katılacak oyuncular olabilir, belki aramızdan ayrılacak oyuncular da olabilir. Belli değil. Biz ‘aman bir oyuncuyu satalım’ derdinde değiliz. Taraftarımızı nasıl mutlu edebiliriz, onun peşindeyiz. Trabzonspor’un menfaati neyse onu yapmak zorundayız. Şu ana kadar bunu yaptığımıza dair çok belirgin emareler var.

İSTEK VE ARZU DEĞERLİYDİ

Bu hafta biraz fırtınalı geçti. İki gün önce çıkan haberler vardı ancak bugün oyuncuların sahadaki istek ve arzusu çok değerliydi. Maç maç gitmeye devam edeceğiz. Umarım bu şekilde sürdürürüz.

