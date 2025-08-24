Fatih Tekke'den galibiyet sonrası hakem tepkisi!

Haberin Devamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları;

Yine farklı iki yarı. İlk yarı golleri de bulmamız lazımdı. İptal edilen bir gol var. Enteresan. VAR'ın devreye girmediği, ofsayt değil, yoruma bağlı. Enteresan pozisyondu. Zor olacağını söyledim. Oldu da... İlk yarı yine hızlarımız da düşüklük devam ediyor. Yine bazı oyuncular da fiziksel olarak problemler var. Mecburi değişiklikler oldu. İyi savunduğumuz bir dönem var. Bir kornerde tehlikeli oldular. Beklediğiniz anlarda, hele oyunun son bölümünde oyunu bitirmemiz lazım. Buralarda telaş yaparsak işimiz kolay değil. Biraz daha sakin kalmamız lazım. İstediğim şey bu. Topun rakipte olduğu anlar, en değerli anlar bizim için.

ŞU AN İYİ GİDİYORUZ

İlk yarı ön alan yine hiç olmadı. İlk yarının ikinci bölümünde baskıyı değiştirdik, biraz daha iyi oldu. Çok aşırı bağırmama rağmen problem sakin kalmak ve oyunu basitçe oynamak. Bunun sebepleri var, özgüveni olmayan oyuncular var. İçeride taraftarımızın ambiyansından endişe duyanlar var. Bu doğal. Şu an iyi gidiyoruz. Zor bir maç oynayacağız. Yine top bizde olacak, rakibe geçince geçiş oynayacaklar. 3'te 3 hiç önemli değil. Bu periyodu gayet iyi geçti oyuncularım. Hepsini tebrik ediyorum. Haftaya da taraftarlarımızı güldürmek istiyoruz.

KOKU HOŞUMA GİTMİYOR

Şunu söylemem lazım; normalde maçı yönetenlerle ilgili konuşan biri değilim. Ancak, 2-3 haftadır hissettiğim şeyler var, hoşuma gitmiyor. Sadece koku. Sadece koku. Koku hoşuma gitmiyor.